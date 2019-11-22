Поселок без тепла/Свердловская область

В Сосновом бору лишиться отопления могут не только жилые дома, но и школа, детский сад, даже фельдшерско — акушерский пункт.

Детей, конечно, жалко, но у работников местной котельной есть свои, которых кормить нечем. С апреля месяца кочегары не получают зарплату. Задолженность порядка миллиона рублей. Дойдя до точки кипения люди пошли на массовое увольнение. Репортаж Юлии Анашкиной.

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Поселок без тепла/Свердловская область