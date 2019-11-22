Детей, конечно, жалко, но у работников местной котельной есть свои, которых кормить нечем. С апреля месяца кочегары не получают зарплату. Задолженность порядка миллиона рублей. Дойдя до точки кипения люди пошли на массовое увольнение. Репортаж Юлии Анашкиной.
Поселок без тепла/Свердловская область
В Сосновом бору лишиться отопления могут не только жилые дома, но и школа, детский сад, даже фельдшерско — акушерский пункт.
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11.11.2019
пятница 22 Ноября 2019
Поселок без тепла/Свердловская область