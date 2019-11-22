Поселок без тепла/Свердловская область

Детей, конечно, жалко, но у работников местной котельной есть свои, которых кормить нечем. С апреля месяца кочегары не получают зарплату. Задолженность порядка миллиона рублей. Дойдя до точки кипения люди пошли на массовое увольнение. Репортаж Юлии Анашкиной.