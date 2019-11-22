Чудо-вертолет для эвакуации/Свердловская область

Средства на неё заложены в бюджет региона на 2020 год. Молодым специалистам будут начислены компенсационные выплаты в 1 миллион рублей за работу в школах небольших городов и сел

Из Краснотурьинска в Екатеринбург экстренно доставили троих детей. Рейс прошел на новом вертолете Ми-8, который способен эвакуировать до шести пациентов.

С 25 ноября в Екатеринбурге стартует Неделя приема граждан. Проведут её в местных общественных приемных и в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.