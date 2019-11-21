Однако администрация сада отмечает, что другого выхода у них нет. Да и плата за вход, по факту, станет пожертвованием — деньги пойдут на ремонт дорожек, создание удобств для посетителей и уход за растениями. Репортаж Юрия Шумкова.
Вход в Ботанический сад, что на 8-е марта, может стать платным.
У местных жителей такое решение вызвало массу споров. Ведь наслаждаться природой и экзотическими растениями горожане очень любили.
Также в разделе Город
08.11.2019
Вчера
Вход в Ботанический сад, что на 8-е марта, может стать платным.