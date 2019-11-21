В Центре здоровья детей уволили сразу нескольких врачей.

Но делали это с помощью препарата, не одобренного Минздравом. Только на другой чаше весов оказались сотни спасенных детских жизней. Теперь благодарные родители создали петицию в защиту трансплантологов. Ее подписали почти 400 тысяч человек. Репортаж Юлии Анашкиной.