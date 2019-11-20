Вода Екатеринбурга/ ПРОФОСМОТР / Свердловская область

Самая чистая водопроводная вода в Екатеринбурге в Верх-Исетском районе.

Таковы результаты последних замеров, которые сделал Водоканал. Понятно, что мало кто отважится сегодня пить из-под крана, но как уверяют специалисты, такая вода никакой серьезной угрозы не несет. А вот еще лет 100 назад, жители Екатеринбурга пили воду из Исети, не задумываясь. Какая еще была альтернатива, разузнала историк и наш корреспондент Татьяна Мосунова. Она же отважилась лично протестировать воду… из реки наших дней! Смотрим…

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