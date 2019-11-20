- Об этом на встрече с президентом сообщил зампред правительства РФ. Построить дорогу планируется к 2027 году.
- Мэрию обязали сохранить особняк И. М. Федорова на Чернышевского, 9. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Городским властям дали три года на исполнение решения.
- 344 миллиона на новые автобусы возможно получит Екатеринбург. Деньги предусмотрены в проекте бюджета Свердловской области на 2020 год.
Платная автодорога и новые автобусы /Свердловская область
Екатеринбург и Москву свяжет платная автотрасса.
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среда 20 Ноября 2019
Платная автодорога и новые автобусы /Свердловская область