Платная автодорога и новые автобусы /Свердловская область

Екатеринбург и Москву свяжет платная автотрасса.

  • Об этом на встрече с президентом сообщил зампред правительства РФ. Построить дорогу планируется к 2027 году.
  • Мэрию обязали сохранить особняк И. М. Федорова на Чернышевского, 9. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Городским властям дали три года на исполнение решения.
  • 344 миллиона на новые автобусы возможно получит Екатеринбург. Деньги предусмотрены в проекте бюджета Свердловской области на 2020 год.

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Платная автодорога и новые автобусы /Свердловская область