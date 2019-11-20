На проспекте Космонавтов еще весной снесли остановочный комплекс для пассажиров автобусов и троллейбусов.

20.11.2019

Но накануне зимы на этом месте появился киоск по продаже салютов и фейерверков. Между тем, незаконно установленные павильоны стали плодится по городу, как снеговики с первым снегом.