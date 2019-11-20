На проспекте Космонавтов еще весной снесли остановочный комплекс для пассажиров автобусов и троллейбусов.

Но накануне зимы на этом месте появился киоск по продаже салютов и фейерверков. Между тем, незаконно установленные павильоны стали плодится по городу, как снеговики с первым снегом.

И чиновники на удивление никак этому могут воспрепятствовать до самой оттепели. Репортаж Юрия Шумкова.

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На проспекте Космонавтов еще весной снесли остановочный комплекс для пассажиров автобусов и троллейбусов.