И чиновники на удивление никак этому могут воспрепятствовать до самой оттепели. Репортаж Юрия Шумкова.
На проспекте Космонавтов еще весной снесли остановочный комплекс для пассажиров автобусов и троллейбусов.
Но накануне зимы на этом месте появился киоск по продаже салютов и фейерверков. Между тем, незаконно установленные павильоны стали плодится по городу, как снеговики с первым снегом.
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13.11.2019
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На проспекте Космонавтов еще весной снесли остановочный комплекс для пассажиров автобусов и троллейбусов.