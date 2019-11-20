- Утром прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров.
- На Уралмаше автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Ребёнок перебегал дорогу на красный свет. С тяжёлыми травмами школьница госпитализирована.
- В Камышловском районе сотрудники ГИБДД спасли водителя фуры. По пути в Ханты — Мансийск в его автомобиле замёрзло дизельное топливо.
ДТП со школьницей/Свердловская область/Екатеринбург
На Вторчермете затопило улицу Дорожная.
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среда 20 Ноября 2019
ДТП со школьницей/Свердловская область/Екатеринбург