ДТП со школьницей/Свердловская область/Екатеринбург

На Вторчермете затопило улицу Дорожная.

  • Утром прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров.
  • На Уралмаше автомобиль сбил 13-летнюю девочку. Ребёнок перебегал дорогу на красный свет. С тяжёлыми травмами школьница госпитализирована.
  • В Камышловском районе сотрудники ГИБДД спасли водителя фуры. По пути в Ханты — Мансийск в его автомобиле замёрзло дизельное топливо.

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ДТП со школьницей/Свердловская область/Екатеринбург