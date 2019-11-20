Будущее мусороперерабатывающих заводов/Свердловская область

Мусороперерабатывающие заводы, которые планируют здесь построить, отодвинут от жилых домов на несколько километров.

Об этом рассказал министр ЖКХ Свердловской области. Причем, cпециалисты рассматривают и другие варианты, которые, впрочем, должны находиться недалеко от Екатеринбурга. Тем не менее, определить площадки для заводов необходимо в ближайшие полгода. Поэтому уже в следующем году планируется разработать проектную документацию по двум комплексам. Кроме того, вскоре начнется строительство мусороперерабатывающего завода под Красноуфимском.

Также в разделе ЖКХ

В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора
30.01.2019
В Екатеринбурге собирают жалобы на вывоз мусора
Незаконно расширила жилье/Екатеринбург
13.11.2019
Незаконно расширила жилье/Екатеринбург
Праздник в каждый двор. Жители улицы Баумана дождались благоустройства придомовых территорий
12.09.2019
Праздник в каждый двор. Жители улицы Баумана дождались благоустройства придомовых территорий
Жить на одной воде, но без воды. Житель Тавды голодает в знак протеста
02.07.2019
Жить на одной воде, но без воды. Житель Тавды голодает в знак протеста
среда 20 Ноября 2019
Будущее мусороперерабатывающих заводов/Свердловская область