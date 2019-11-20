Об этом рассказал министр ЖКХ Свердловской области. Причем, cпециалисты рассматривают и другие варианты, которые, впрочем, должны находиться недалеко от Екатеринбурга. Тем не менее, определить площадки для заводов необходимо в ближайшие полгода. Поэтому уже в следующем году планируется разработать проектную документацию по двум комплексам. Кроме того, вскоре начнется строительство мусороперерабатывающего завода под Красноуфимском.
Будущее мусороперерабатывающих заводов/Свердловская область
Мусороперерабатывающие заводы, которые планируют здесь построить, отодвинут от жилых домов на несколько километров.
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среда 20 Ноября 2019
Будущее мусороперерабатывающих заводов/Свердловская область