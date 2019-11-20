В Екатеринбурге живет старейший блогер мира. Свою карьеру в соцсетях Алефтина Николаевна начала в 97 лет. Всего за несколько месяцев на ветерана войны подписались десятки тысяч пользователей со всего мира. Контент у инстабабушки уникальный. Фолловеры из первых уст узнают, как в Великую Отечественную Аля Груздкова защищала Москву и штопала аэростаты. Выкладывать посты о своей жизни необычный блогер продолжает и с больничной койки. В гости к интернет-сенсации сходила и Елена Гордиенко.
Бабуля — блогер /Екатеринбург /Свердловская область
Лайки — за байки.
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Бабуля — блогер /Екатеринбург /Свердловская область