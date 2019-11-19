Энтузиасты восстановили редкую фототехнологию и показали, как бы выглядел наш город глазами фотографа 19 века.

19.11.2019

С помощью химреактивов и серебра на прозрачной основе проявились Наина Ельцина, Николай Карполь, Шигирский идол и ещё три десятка известных горожан, мест и артефактов, определивших ДНК Екатеринбурга за его трёхсотлетнюю историю.