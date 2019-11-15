Уникальный учебный Центр профподготовки/Свердловская область

В Екатеринбурге открылся уникальный учебный центр.

Все желающие смогут пройти подготовку в самых востребованных и перспективных рабочих специальностях. Но главное — за парту могут сесть не только студенты и школьники, но и старшее поколение. Открыть Центр опережающей профессиональной подготовки удалось в рамках национального проекта «Образование». Как отмечают организаторы, все желающие смогут здесь пройти курсы подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс. Тем более, инструментов для этого подготовили немало. В Центре оборудованы лекторий, площади для коворкинга, компьютерный класс, медиазона и аудитории-трансформеры. Чтобы будущие специалисты быстрее нашли работу, здесь прошел круглый стол с бизнесменами и специалистами Центра.

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пятница 15 Ноября 2019
Уникальный учебный Центр профподготовки/Свердловская область