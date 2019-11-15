Украли велосипеды/Свердловская область

В Екатеринбурге участились кражи велосипедов. Транспорт угнали из подъездов домов на Пионерском и Уктусе. Злоумышленники подобрали код к входной двери и выкатили велосипеды.

  • На Михайловском водохранилище утонул рыбак. Мужчина провалился под тонкий лед. Рядом с полыньей остались лишь ведро и резиновые сапоги.
  • В Екатеринбурге оштрафовали мясной комбинат. Его сотрудники никогда не проходили обязательный медосмотр и психиатрические экспертизы.

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пятница 15 Ноября 2019
Украли велосипеды/Свердловская область