- На Михайловском водохранилище утонул рыбак. Мужчина провалился под тонкий лед. Рядом с полыньей остались лишь ведро и резиновые сапоги.
- В Екатеринбурге оштрафовали мясной комбинат. Его сотрудники никогда не проходили обязательный медосмотр и психиатрические экспертизы.
Украли велосипеды/Свердловская область
В Екатеринбурге участились кражи велосипедов. Транспорт угнали из подъездов домов на Пионерском и Уктусе. Злоумышленники подобрали код к входной двери и выкатили велосипеды.
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пятница 15 Ноября 2019
Украли велосипеды/Свердловская область