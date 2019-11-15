Новый концертный зал Свердловской филармонии/Екатеринбург

Показ прошел в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Символично, что презентовали его в Камерном зале Эрмитажа, филиал которого также вскоре откроется на Урале. О том, что этот проект уникален для России, зрителям сказал состав делегации. Новый концертный зал презентовали пианист- виртуоз Денис Мацуев, губернатор Евгений Куйвашев, директор Мариинского театра и один из создателей проекта архитектор Кристос Пассас. Планируется, что в новом Филармоническом комплексе будет четыре зала. Два будут располагаться в историческом здании филармонии, два — в новом. Акустические залы последнего смогут вместить до двух тысяч человек. Сам зал будет построен так, что оркестр будет играть на фоне сада Вайнера. Кроме того, перед ним построят большую площадь. Сообщается, что строительство нового концертного зала может начаться через год. Завершить работы планируют к 300-летию Екатеринбурга.