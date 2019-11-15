Неблагое благоустройство/Екатеринбург

Екатеринбургские благоустроители встречают день икс.

Именно сегодня большинство подрядчиков обещало завершить ремонт центра города. Но не то, что конца — середины работ не видно. Таким неспешным благоустройством заинтересовалась прокуратура. И начала целый ряд проверок. Оценивать, причем, будут не только скорость, но и качество ремонта. Ведь на счету у благоустроителей уже есть жертвы. Репортаж Юлии Анашкиной.

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Неблагое благоустройство/Екатеринбург