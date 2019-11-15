Впрочем, отмечают инспекторы ГИБДД, бывает, что в страшную статистику ребята попадают по своей вине. Простое правило — переходя дорогу, посмотреть по сторонам — они как-будто не помнят. К чему может привести подобная беспечность, уральские студенты узнали от первого лица. История одной трагедии. Репортаж Владислава Изюменко.
Мать, потерявшая сына в ДТП, читает лекции студентам/Екатеринбург
Только с начала года в Свердловской области в аварии погибло больше трехсот человек. Девять из них дети.
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пятница 15 Ноября 2019
Мать, потерявшая сына в ДТП, читает лекции студентам/Екатеринбург