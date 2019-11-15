Енот спас… енота/Екатеринбург

Необычную операцию по спасению жизни полоскуна провели сегодня в ветеринарной клинике. Еноту по кличке Ракета сделали переливание крови. Хозяин Ракеты обратился в ветклинику с просьбой помочь его любимице — у енота после вирусной инфекции начали отказывать внутренние органы, развилась анемия. Врачи посоветовали сделать переливание крови. Донора нашли в контактном зоопарке. Сначала ему сделали биохимический анализ крови, чтобы убедится, что Зорро здоров, а потом отобрали 100 миллилитров крови. Процедура проводилась под наркозом. Мордочку енота пришлось перевязать, чтобы он не укусил врача. Сейчас герой уже чувствует себя хорошо. К нему вернулся зверский аппетит. Врачи надеются, что скоро на поправку пойдет и Ракета.