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Братья и сестры — в одну школу/Свердловская область
Братья и сестры скоро смогут учиться в одной школе и ходить в одни детский сад. В Госдуме приняли поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании».
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08.11.2019
пятница 15 Ноября 2019
Братья и сестры — в одну школу/Свердловская область