Братья и сестры — в одну школу/Свердловская область

Братья и сестры скоро смогут учиться в одной школе и ходить в одни детский сад. В Госдуме приняли поправки в Семейный кодекс и закон «Об образовании».

  • 18 ноября улицу Красноуральскую на месяц закроют для автомобилистов. Там будут прокладывать сети холодного водоснабжения.
  • Дольщики в Арамили восстановили свои имущественные права. Они пострадали от недобросовестного застройщика, их дом так и не был построен. Но теперь получили новые квартиры

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пятница 15 Ноября 2019
Братья и сестры — в одну школу/Свердловская область