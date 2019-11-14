В мае дом Светланы Аринушкиной, матери-одиночки с 8мью детьми сгорел дотла, из-за неисправной проводки.

Поначалу погорелице помогали всем селом Александровское. Но судьба сделала женщине подарок: даже два.

Губернатор области помог восстановить сгоревший дом, а меценаты купили семье еще один — в том же поселке. Но, увы, новоселье у семьи Аринушкиных выдалось не слишком веселым. Некогда добрые соседи теперь смотрят не очень по-доброму.

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