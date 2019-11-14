Причем, у тех кто стоял в первых рядах, билеты были на порядок дешевле. Вип-зрители приехали в Екатеринбург со всей России и теперь сообща готовят коллективное обращение в прокуратуру. Только вот организаторы называют пострадавшими — себя. Сюжет Юрия Шумкова.
Поклонники группы Scorpions требуют с организаторов шоу полмиллиона рублей за испорченный концерт.
Они утверждают, что за самые дорогие билеты стоимостью в 12 тысяч рублей вместо любимой группы увидели только ограждение и спины танцующих в фанзоне.
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30.08.2019
четверг 14 Ноября 2019
Поклонники группы Scorpions требуют с организаторов шоу полмиллиона рублей за испорченный концерт.