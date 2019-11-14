Как объяснили специалисты Росстандарта, именно на некачественные горки чаще всего жалуются свердловчане.

Так, жители частных домов всё чаще жалуются на перебои электроэнергии. Между тем, повышенное, пониженное напряжение в сетях могут быть опасны для жизни. Из-за энергоскачков нередки случаи пожаров. Еще одной зимней проблемой стала обыкновенная омывающая жидкость для стекол автомобилей. В ходе проверки выяснилось, что нескольких образцах присутствует метанол — при вдыхании паров можно отравиться. Кроме того, в регионе 80% незамерзаек не оправдывают своего названия. Даже морозостойкие жидкости на холоде замерзают. А это может привести к трагедии на дороге.