Так, жители частных домов всё чаще жалуются на перебои электроэнергии. Между тем, повышенное, пониженное напряжение в сетях могут быть опасны для жизни. Из-за энергоскачков нередки случаи пожаров. Еще одной зимней проблемой стала обыкновенная омывающая жидкость для стекол автомобилей. В ходе проверки выяснилось, что нескольких образцах присутствует метанол — при вдыхании паров можно отравиться. Кроме того, в регионе 80% незамерзаек не оправдывают своего названия. Даже морозостойкие жидкости на холоде замерзают. А это может привести к трагедии на дороге.
Как объяснили специалисты Росстандарта, именно на некачественные горки чаще всего жалуются свердловчане.
На некоторых аттракционах нет ограждений, другие — плохо закреплены или собраны из некачественных материалов. Докатиться до больничной койки дети могут и на картинге. Горячие точки в преддверии зимы инспекторы отмечают и на электросетях.
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четверг 14 Ноября 2019
Как объяснили специалисты Росстандарта, именно на некачественные горки чаще всего жалуются свердловчане.