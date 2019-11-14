Для многих цифровых ноу-хау именно уральская столица станет экспериментальной площадкой. Так умные парковки скоро подскажут, где найти свободное место, умные остановки обогреют и укажут путь. Репортаж Юлии Анашкиной.
Ай-кью мегаполисов. В Екатеринбурге продолжается 4тый форум "Города 2030".
На этот раз главной темой стала реализация национальных проектов. Среди полутора тысяч участников мэры со всей страны, эксперты и разработчики инновационных технологий.
Также в разделе Технологии
четверг 14 Ноября 2019
Ай-кью мегаполисов. В Екатеринбурге продолжается 4тый форум "Города 2030".