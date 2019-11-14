Ай-кью мегаполисов. В Екатеринбурге продолжается 4тый форум "Города 2030".

14.11.2019

На этот раз главной темой стала реализация национальных проектов. Среди полутора тысяч участников мэры со всей страны, эксперты и разработчики инновационных технологий.