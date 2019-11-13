- В Нижнем Тагиле злоумышленник ограбил магазин сотовой связи с помощью столовой ложки. Он приставил ее к животу продавца. Женщина решила, что это нож.
- В Сухом Логу мужчина избежал наказания за жестокое убийство двух кошек. Животные были любимцами его супруги. Но она мужа простила, дело закрыли в связи с примирением сторон.
Ограбление… столовой ложкой/Свердловская область
В Березовском загорелась лесопилка. Вспыхнули пиломатериалы на улице и цех по деревообработке.
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Ограбление… столовой ложкой/Свердловская область