Незаконно расширила жилье/Екатеринбург

Жительница Екатеринбурга заняла технический этаж в высотке и превратила подсобное помещение в трехкомнатную квартиру.

Впрочем, соседям такая перестройка пришлась не по вкусу — на захватчицу они подали в суд. Который постановил — помещение освободить, стены сломать. И работы у взыскателей оказалось немало. Горе-архитектор возвела в подсобке стены, оборудовала три комнаты и прорубила окна. В нежилое помещение жительница умудрилась провести водопровод и даже устроить санузел. С вещами на выход её проводили судебные приставы. Впрочем, далеко идти нарушительнице не пришлось — этажом ниже у неё квартира.

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