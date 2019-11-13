Незаконно расширила жилье/Екатеринбург

Впрочем, соседям такая перестройка пришлась не по вкусу — на захватчицу они подали в суд. Который постановил — помещение освободить, стены сломать. И работы у взыскателей оказалось немало. Горе-архитектор возвела в подсобке стены, оборудовала три комнаты и прорубила окна. В нежилое помещение жительница умудрилась провести водопровод и даже устроить санузел. С вещами на выход её проводили судебные приставы. Впрочем, далеко идти нарушительнице не пришлось — этажом ниже у неё квартира.