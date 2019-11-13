Кто ворует корм у оленей и кабанов?/Свердловская область

Охотоведы отмечают, что в этом году неизвестные повадились воровать соль у животных. Кормушки только успевают наполнять, но всё как в прорву. Между тем, соль из рук человека является важным компонентом рациона для лосей, кабанов и зайцев. С помощью неё лесные обитатели получают жизненно важные витамины. Репортаж Юлии Анашкиной.