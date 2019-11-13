- Свердловской области выделены дополнительные 133 миллиона рублей на ежемесячные выплаты на рождение третьего ребенка. Такой приказ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
- Прокуратура выслушает жалобы горожан на мусор и неправильное обращение с отходами. Личный прием жителей специалисты будут проводить в комитете по экологии администрации Екатеринбурга дважды в месяц, по четвергам с 16 до 18 часов.
Космический Герой России/Свердловская область
Космонавт Сергей Прокопьев получил звание Героя России. Приказ об этом подписал президент Владимир Путин.
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08.11.2019
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