Кому — музей, кому — дом родной/Екатеринбург

А именно, когда после Великой отечественной башню превратили в жилой дом на 2 квартиры. Удобств в доме-музее было минимум: туалет на улице, отапливали комнаты паром от танкового завода. Но для маленькой Люды Перковской — это был лучший в мире дом. Репортаж Надежды Кречетовой.