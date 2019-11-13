Кому — музей, кому — дом родной/Екатеринбург

Один из символов Екатеринбурга — водонапорная башня на Плотинке — сегодня открыла гостям новые странички своей истории.

А именно, когда после Великой отечественной башню превратили в жилой дом на 2 квартиры. Удобств в доме-музее было минимум: туалет на улице, отапливали комнаты паром от танкового завода. Но для маленькой Люды Перковской — это был лучший в мире дом. Репортаж Надежды Кречетовой.

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Кому — музей, кому — дом родной/Екатеринбург