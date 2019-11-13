Гений саксофона/Екатеринбург

Михаил Казаков стал самым юным участником олимпиады за все время ее существования. Бельгийская олимпиада — самый престижный в мире конкурс среди саксофонистов. На участие в нем заявлялось более 500 музыкантов со всего мира. Уралец Михаил Казаков был удостоен специального приза за лучшее исполнение пьесы «Огненное облако», которой был присвоен самый высокий уровень сложности. С этой победой губернатор Евгений Куйвашев поздравил педагогов Уральского музыкального колледжа. Именно в этом учебном заведении до переезда в Москву учился юный саксофонист.