Гений саксофона/Екатеринбург

Уральский исполнитель получил специальный приз на саксофонной олимпиаде в Бельгии.

Михаил Казаков стал самым юным участником олимпиады за все время ее существования. Бельгийская олимпиада — самый престижный в мире конкурс среди саксофонистов. На участие в нем заявлялось более 500 музыкантов со всего мира. Уралец Михаил Казаков был удостоен специального приза за лучшее исполнение пьесы «Огненное облако», которой был присвоен самый высокий уровень сложности. С этой победой губернатор Евгений Куйвашев поздравил педагогов Уральского музыкального колледжа. Именно в этом учебном заведении до переезда в Москву учился юный саксофонист.

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Гений саксофона/Екатеринбург