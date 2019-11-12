В Екатеринбурге открылась совершенно необычная школа для супермоделей.

В студию набирают только мужчин 40+ и достаточно плотного телосложения.

Одно из главных качеств будущих моделей — брутальность. В первом наборе школы моделей люди солидные и вполне успешные. Утром они педагоги, врачи, менеджеры, а вечером — гламурная строевая подготовка и позирование фотографам. Репортаж Юлии Анашкиной.

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