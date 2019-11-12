Одно из главных качеств будущих моделей — брутальность. В первом наборе школы моделей люди солидные и вполне успешные. Утром они педагоги, врачи, менеджеры, а вечером — гламурная строевая подготовка и позирование фотографам. Репортаж Юлии Анашкиной.
В Екатеринбурге открылась совершенно необычная школа для супермоделей.
В студию набирают только мужчин 40+ и достаточно плотного телосложения.
Также в разделе Город
08.11.2019
вторник 12 Ноября 2019
В Екатеринбурге открылась совершенно необычная школа для супермоделей.