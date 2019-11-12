Турфирма в Первоуральске оставила своих клиентов без отпусков и не вернула деньги за несостоявшиеся туры.

. Однако в полиции им отказывают и рекомендуют обращаться с гражданскими исками. Только по одному решению суда директор турфирмы должна выплатить клиенту больше 400 тысяч рублей. Но в течении года она вернула в четыре раза меньше. Сама директор турфирмы не скрывается, говорит её подвёл туроператор. Женщина обещает рано или поздно со всеми рассчитаться.