Робот Валл-И спешит на помощь. В Екатеринбурге решили учить с пеленок беречь планету.

В помощь взяли известного мультяшного персонажа. В компании с суперменом и депутатом городской думы он показывает на деле, что такое раздельный сбор мусора.

Сразу в нескольких детсадах поставили разноцветные контейнеры и показали детям, что и куда бросать. Репортаж Владислава Изюменко.

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