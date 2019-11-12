Сразу в нескольких детсадах поставили разноцветные контейнеры и показали детям, что и куда бросать. Репортаж Владислава Изюменко.
Робот Валл-И спешит на помощь. В Екатеринбурге решили учить с пеленок беречь планету.
В помощь взяли известного мультяшного персонажа. В компании с суперменом и депутатом городской думы он показывает на деле, что такое раздельный сбор мусора.
Также в разделе Экология
вторник 12 Ноября 2019
Робот Валл-И спешит на помощь. В Екатеринбурге решили учить с пеленок беречь планету.