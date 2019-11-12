Робот Валл-И спешит на помощь. В Екатеринбурге решили учить с пеленок беречь планету.

12.11.2019

В помощь взяли известного мультяшного персонажа. В компании с суперменом и депутатом городской думы он показывает на деле, что такое раздельный сбор мусора.