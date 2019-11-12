Теперь местных музыкантов грозят за нарушение заблокировать в интернете. Чтобы разобраться в вопросе, юристы и музыкальные эксперты и разложили оба произведения буквально по нотам. Репортаж Юрия Шумкова.
Музыкант из Финляндии обвиняет екатеринбургских коллег в краже ни много ни мало… российского гимна.
Мол, уральский «Солнцеворот» использовал мелодию незаконно — ведь права на государственный символ России принадлежат европейскому певцу.
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08.11.2019
вторник 12 Ноября 2019
Музыкант из Финляндии обвиняет екатеринбургских коллег в краже ни много ни мало… российского гимна.