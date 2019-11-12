- Проект нового концертного зала Свердловской филармонии вскоре покажут широкой публике. Презентация будущего здания пройдет на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
- В Свердловской области может увеличиться количество предприятий — участников в национальном проекте по производительности труда. С таким предложением губернатор Евгений Куйвашев обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву на селекторном совещании.
ЕКАД вскоре закольцуют/Свердловская область
* На строительство и реконструкцию ЕКАД из федерального бюджета выделят 1 миллиард рублей. Больше половины пойдет на соединение Полевского тракта с Челябинским.
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вторник 12 Ноября 2019
ЕКАД вскоре закольцуют/Свердловская область