ПРОФОСМОТР: Герб Екатеринбурга/Екатеринбург

Плюс один медведь, минус значок радиации.

Как менялся паспорт Екатеринбурга — его герб — на протяжении трех веков, изучала историк Татьяна Мосунова. Например, на первом паспорте Екатеринбурга был изображен медведь с библией. Это намек на дикость народов и просвещение с помощью православия. Какие еще необычные ассоциации встречаются на городских гербах — в рубрике Профосмотр.

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ПРОФОСМОТР: Герб Екатеринбурга/Екатеринбург