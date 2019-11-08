Как менялся паспорт Екатеринбурга — его герб — на протяжении трех веков, изучала историк Татьяна Мосунова. Например, на первом паспорте Екатеринбурга был изображен медведь с библией. Это намек на дикость народов и просвещение с помощью православия. Какие еще необычные ассоциации встречаются на городских гербах — в рубрике Профосмотр.
ПРОФОСМОТР: Герб Екатеринбурга/Екатеринбург
Плюс один медведь, минус значок радиации.
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06.08.2019
пятница 08 Ноября 2019
ПРОФОСМОТР: Герб Екатеринбурга/Екатеринбург