ПРОФОСМОТР: Герб Екатеринбурга/Екатеринбург

Как менялся паспорт Екатеринбурга — его герб — на протяжении трех веков, изучала историк Татьяна Мосунова. Например, на первом паспорте Екатеринбурга был изображен медведь с библией. Это намек на дикость народов и просвещение с помощью православия. Какие еще необычные ассоциации встречаются на городских гербах — в рубрике Профосмотр.