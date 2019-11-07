Под обломками финансовой пирамиды. Тысячи свердловских пенсионеров пытаются вернуть свои вклады

Несколько лет кредитно-потребительский кооператив предлагал горожанам вложить свои кровные под небывало высокий процент. Мол, принесете миллион рублей — через год заберете вдвое больше. Сомневаться, уверяют пайщики, причин не было — счета действительно росли, как на дрожжах. Только вот взять деньги в руки многие не смогли. Кооператив скоропостижно закрылся, а почти миллиард рублей вкладов исчез.