Когда инвалидность не помеха. В Екатеринбурге прошла ярмарка вакансий для особенных соискателей

Людей с ограниченными возможностями приглашают на службу в банк и даже в оперный театр

Среди предложений попадаются неожиданные и самые творческие: например, требуются гримеры и бутафоры. Как выяснилось, многим работодателям инвалиды нужны не меньше, чем им — должность.

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