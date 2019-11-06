Цифровая медицина в действии.

В этом им помогает чудо-гаджет, который разработали в Самаре. Если традиционные методики предполагают прямое воздействие на опорно-двигательный аппарат, то новая разработка влияет на мозг. Именно оттого, как быстро налаживается работа в центре управления, будет зависеть, как далеко убегут ноги пациента. Елена Гордиенко испытала на себе новинку.