По тонкому льду.

Это спасатели решили доказать горожанам с помощью палки и сантиметра. Они вышли на берег городского пруда, оберегая прохожих от неверного шага.

Рисковых людей оказалось немало. Кто-то вышел на лед сделать селфи, кто-то готовится к первой в этом году подледной рыбалке. Главное, чтобы она не стала подводной.