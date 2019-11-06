По тонкому льду.

Свердловчан предупреждают — выходить на водоемы Екатеринбурга и области опасно для жизни.

Это спасатели решили доказать горожанам с помощью палки и сантиметра. Они вышли на берег городского пруда, оберегая прохожих от неверного шага.
Рисковых людей оказалось немало. Кто-то вышел на лед сделать селфи, кто-то готовится к первой в этом году подледной рыбалке. Главное, чтобы она не стала подводной.

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По тонкому льду.