Это спасатели решили доказать горожанам с помощью палки и сантиметра. Они вышли на берег городского пруда, оберегая прохожих от неверного шага.
Рисковых людей оказалось немало. Кто-то вышел на лед сделать селфи, кто-то готовится к первой в этом году подледной рыбалке. Главное, чтобы она не стала подводной.
По тонкому льду.
Свердловчан предупреждают — выходить на водоемы Екатеринбурга и области опасно для жизни.
Это спасатели решили доказать горожанам с помощью палки и сантиметра. Они вышли на берег городского пруда, оберегая прохожих от неверного шага.
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среда 06 Ноября 2019
По тонкому льду.