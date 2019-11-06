Мужчина угрожал самосожжением, защищая квартиру/Свердловская область

Житель Нижнего Тагила днем с огнем отстаивал свое жилище.

Мужчина облил себя бензином и угрожал поджечь на глазах у судебных приставов, которые пытались выселить его и супругу из квартиры. Взыскатели уверяют, что взрывоопасной ситуация считается уже давно. И кто здесь пострадавший — спорный вопрос. Супруги числятся многомиллионными должниками, даже квартира им уже не принадлежит. Репортаж Надежды Марковой.

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