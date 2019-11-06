Моржи переплыли Шарташ/ Екатеринбург

Уральские моржи переплыли озеро Шарташ, а это 2 км 300 м. Температура воздуха около +6, а в воде — всего +2 градуса. Так что готовиться к заплывам моржи начинают, как только столбик термометра опускается до нуля. Для таких экстремалов поздняя осень — практически курортный сезон! Воду, температура которой всего плюс два градуса, они называют самой комфортной — и устраивают заплывы на несколько километров. Впрочем, вспоминают старожилы, такой выдержкой уральские моржи могли похвастаться не всегда.