Моржи переплыли Шарташ/ Екатеринбург

Любители поплавать в ледяной воде открыли купальный сезон.

Уральские моржи переплыли озеро Шарташ, а это 2 км 300 м. Температура воздуха около +6, а в воде — всего +2 градуса. Так что готовиться к заплывам моржи начинают, как только столбик термометра опускается до нуля. Для таких экстремалов поздняя осень — практически курортный сезон! Воду, температура которой всего плюс два градуса, они называют самой комфортной — и устраивают заплывы на несколько километров. Впрочем, вспоминают старожилы, такой выдержкой уральские моржи могли похвастаться не всегда.

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Моржи переплыли Шарташ/ Екатеринбург