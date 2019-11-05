Жертва ради искусства. На улице Вайнера снесут дом, который попал в зону строительства будущего центра "Эрмитаж-Урал"

Здание располагается там, где возводят фондохранилище

До конца года подрядчик должен разобрать строение и расчистить площадку от мусора. Также будут установлены камеры с круглосуточной трансляцией в Интернет. Напомним, что Эрмитаж-Урал должен открыться в следующем году.

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