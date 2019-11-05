В этом году участниками впервые были не только те, кто делает первые шаги в профессии, но и так называемые старички. Те, кто решил освежить свои навыки и умения.
Работа мечты. В Екатеринбурге завершился чемпионат профессионального мастерства
Почти восемьсот участников из России, Китая, Ирана, Казахстана и Белоруссии соревновались как у станка, так и в виртуальном пространстве
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вторник 05 Ноября 2019
Работа мечты. В Екатеринбурге завершился чемпионат профессионального мастерства