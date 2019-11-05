Горе-воришки. В поселке Кедровка грабители взорвали банкомат в продуктовом магазине

Правда, все усилия оказались напрасны

Момент преступления зафиксировали камеры наблюдения. Видно, как двери буквально разносит в щепки. Но воспользоваться добычей преступники не успели. Их спугнула подъехавшая машина. Грабители бежали, не прихватив с собой ни одной банкноты. Злоумышленников ищет полиция: изучаются кадры видеозаписей, допрашиваются свидетели.

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Горе-воришки. В поселке Кедровка грабители взорвали банкомат в продуктовом магазине