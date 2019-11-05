Федот, да не тот. Горожанин получил странный штраф

Судя по протоколу, Александр Капустин выпустил в рейс неисправный грузовик

Всё бы ничего, да нарушение случилось в Ставрополье, где уральский Капустин никогда не бывал. У разных Капустиных — одинаковые данные. Имя, фамилия, отчество, схожи даже год и месяц рождения. Теперь екатеринбуржец боится, как бы не пришлось отвечать за другие проступки кубанского двойника.

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