Всё бы ничего, да нарушение случилось в Ставрополье, где уральский Капустин никогда не бывал. У разных Капустиных — одинаковые данные. Имя, фамилия, отчество, схожи даже год и месяц рождения. Теперь екатеринбуржец боится, как бы не пришлось отвечать за другие проступки кубанского двойника.
Федот, да не тот. Горожанин получил странный штраф
Судя по протоколу, Александр Капустин выпустил в рейс неисправный грузовик
Также в разделе Город
вторник 05 Ноября 2019
Федот, да не тот. Горожанин получил странный штраф