Двойные счета. Суммы в коммунальных квитанциях в Чкаловском районе внезапно увеличились на несколько тысяч рублей!

Лишние цифры появились в платежках тысяч екатеринбуржцев

Подорожали абсолютно все ресурсы — от отопления до холодной воды. Теперь местные боятся погрязнуть в долгах. Платить каждый месяц с десяток тысяч рублей за коммуналку многим не под силу. Однако, в управляющих компаниях уверяют — эта акция разовая. Откуда взялись неизвестные в коммунальном уравнении?

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вторник 05 Ноября 2019
Двойные счета. Суммы в коммунальных квитанциях в Чкаловском районе внезапно увеличились на несколько тысяч рублей!