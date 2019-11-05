Двойные счета. Суммы в коммунальных квитанциях в Чкаловском районе внезапно увеличились на несколько тысяч рублей!

Подорожали абсолютно все ресурсы — от отопления до холодной воды. Теперь местные боятся погрязнуть в долгах. Платить каждый месяц с десяток тысяч рублей за коммуналку многим не под силу. Однако, в управляющих компаниях уверяют — эта акция разовая. Откуда взялись неизвестные в коммунальном уравнении?