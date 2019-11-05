День музыки Чайковского отметят в Екатеринбурге

Мероприятия пройдут 6 ноября

С Уралом великого русского композитора связывают воспоминания о детстве, проведенном в Алапаевске. Исследователи считают, что некоторые произведения, к примеру, Детский альбом, написаны под влиянием алапаевского периода. Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии завтра объединит поклонников творчества Чайковского всего региона! В половине третьего на сайте филармонии начнется трансляция концерта Уральского молодежного симфонического оркестра. Музыканты исполнят Первый фортепианный концерт и Скрипичный концерт Чайковского.

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