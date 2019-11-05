Часть бажовских мест может из заповедных превратиться в промышленные. Такие перемены — лишь к худшему, уверяют сельчане. Полигон
Битва за свежий воздух. Жители нескольких поселков под Екатеринбургом требуют найти другое место для нового мусорного полигона
Пока же в планах — построить перерабатывающий завод и склад отходов буквально бок о бок с жилыми домами
Часть бажовских мест может из заповедных превратиться в промышленные. Такие перемены — лишь к худшему, уверяют сельчане. Полигон
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вторник 05 Ноября 2019
Битва за свежий воздух. Жители нескольких поселков под Екатеринбургом требуют найти другое место для нового мусорного полигона