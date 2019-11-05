Битва за свежий воздух. Жители нескольких поселков под Екатеринбургом требуют найти другое место для нового мусорного полигона

Пока же в планах — построить перерабатывающий завод и склад отходов буквально бок о бок с жилыми домами

Часть бажовских мест может из заповедных превратиться в промышленные. Такие перемены — лишь к худшему, уверяют сельчане. Полигон по-соседству это и запах, и инфекции. Несладко придется и тем, кто здесь лишь пролетом. Чтобы не случилось беды, митингующие представили свои варианты по размещению свалки.

Также в разделе ЧП

Берегите голову. В продуктовом магазине Екатеринбурга на ребенка упала потолочная плитка
29.10.2019
Берегите голову. В продуктовом магазине Екатеринбурга на ребенка упала потолочная плитка
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
06.08.2019
Смерть как предчувствие. Водитель, погибший в страшной аварии на Малышева, незадолго до трагедии заводил об этом разговор
Перекрыли кислород. Жительница Екатеринбурга борется за право свободно дышать
01.11.2019
Перекрыли кислород. Жительница Екатеринбурга борется за право свободно дышать
Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих
30.10.2019
Позолотили ручку. Полиция задержала горе-ясновидящих
вторник 05 Ноября 2019
Битва за свежий воздух. Жители нескольких поселков под Екатеринбургом требуют найти другое место для нового мусорного полигона