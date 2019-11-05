Битва за свежий воздух. Жители нескольких поселков под Екатеринбургом требуют найти другое место для нового мусорного полигона

Часть бажовских мест может из заповедных превратиться в промышленные. Такие перемены — лишь к худшему, уверяют сельчане. Полигон по-соседству это и запах, и инфекции. Несладко придется и тем, кто здесь лишь пролетом. Чтобы не случилось беды, митингующие представили свои варианты по размещению свалки.