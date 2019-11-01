Все смешалось: стеганые халаты, вышиванки, сарафаны… Екатеринбуржцы пишут этнографический диктант

Вот уж где действительно чувствуешь народное единство. Сотни тысяч участников по всему миру пишут диктант о культуре и обычаях российских народов. Всего 30 вопросов, часть из них регионального характера: например, участникам нужно вспомнить, как называлось жилище манси. Над этнографическим диктантом задумчиво склонились головы в тюбетейках, тюрбанах и русских платках.