Перекрыли кислород. Жительница Екатеринбурга борется за право свободно дышать

Десять лет назад, утверждает женщина, врачи забыли удалить из ее носа катетер

Резиновую трубку вставили во время лечения гайморита. Однако при очередной манипуляции дренаж просто не нашли. О том, что у неё в голове инородное тело, пациентка узнала лишь недавно. За годы трубка превратила пазухи в два воспаленных очага. Теперь, чтобы достать её, Татьяне нужно удалять зубы и дробить челюсть. Только вот врачи проводить работу над ошибками не спешат и своей вины не видят.

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