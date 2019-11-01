Перекрыли кислород. Жительница Екатеринбурга борется за право свободно дышать

Резиновую трубку вставили во время лечения гайморита. Однако при очередной манипуляции дренаж просто не нашли. О том, что у неё в голове инородное тело, пациентка узнала лишь недавно. За годы трубка превратила пазухи в два воспаленных очага. Теперь, чтобы достать её, Татьяне нужно удалять зубы и дробить челюсть. Только вот врачи проводить работу над ошибками не спешат и своей вины не видят.