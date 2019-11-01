Форменное издевательство. В Каменске-Уральском судят полицейских, которые несколько дней измывались над подростками

Только рядовое расследование постепенно превратилось в изощренные пытки. По словам ребят, правоохранители почти неделю морили их жаждой, избивали и даже заставляли копать себе могилу. 15-летней девушке, говорят родные, полицейские угрожали ещё и сексуальным насилием.