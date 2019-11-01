Только рядовое расследование постепенно превратилось в изощренные пытки. По словам ребят, правоохранители почти неделю морили их жаждой, избивали и даже заставляли копать себе могилу. 15-летней девушке, говорят родные, полицейские угрожали ещё и сексуальным насилием.
Форменное издевательство. В Каменске-Уральском судят полицейских, которые несколько дней измывались над подростками
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