Форменное издевательство. В Каменске-Уральском судят полицейских, которые несколько дней измывались над подростками

Двоих школьников подозреваемые обвинили в том, что те украли у прохожей сумку

Только рядовое расследование постепенно превратилось в изощренные пытки. По словам ребят, правоохранители почти неделю морили их жаждой, избивали и даже заставляли копать себе могилу. 15-летней девушке, говорят родные, полицейские угрожали ещё и сексуальным насилием.

Также в разделе Город

Красота внешняя и внутренняя. В Екатеринбурге начался конкурс "Миссис Екатеринбург"
16.09.2019
Красота внешняя и внутренняя. В Екатеринбурге начался конкурс "Миссис Екатеринбург"
Узник совести. Пенсионера и свору собак замуровали в квартире на ВИЗе
28.10.2019
Узник совести. Пенсионера и свору собак замуровали в квартире на ВИЗе
Сады на крышах и дроны-полицейские. Как сделать мегаполисы комфортными, обсуждают на Урале представители 40 стран
30.10.2019
Сады на крышах и дроны-полицейские. Как сделать мегаполисы комфортными, обсуждают на Урале представители 40 стран
Игра на миллион. Уральские стартаперы сразятся за крупный денежный приз
29.10.2019
Игра на миллион. Уральские стартаперы сразятся за крупный денежный приз
Вчера
Форменное издевательство. В Каменске-Уральском судят полицейских, которые несколько дней измывались над подростками